Восемь поездов «Таврия» задерживаются на пути из Крыма

Восемь поездов из Крыма задерживаются в пути 5 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После временной приостановки движения 4 июня в связи с беспилотной опасностью 5 июня восемь поездов «Таврия», следующих из Крыма, все еще задерживаются в пути. Время задержки варьируется от 1,5 до 11 часов, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

По информации пресс-службы компании, на 11 часов в пути задерживается поезд №092 Севастополь – Москва, на 6 часов поезд №174 Евпатория – Москва и №092 Севастополь – Москва на 6,5 часов. На 5 часов опаздывают поезда №078 Симферополь - Санкт-Петербург и №098 Симферополь - Москва. Кроме того, от графика на 4,5 часа отклонился поезд №076 Симферополь - Омск, №028 Симферополь - Москва на 2,5 часа и №098 Симферополь - Москва на 1,5 часа.