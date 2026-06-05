Фото: пресс-служба ВТБ

Третий год подряд российская экономика работает в условиях повышенных процентных ставок, что влияет на инвестиционные планы компаний. Как отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук, крупный бизнес сохраняет интерес к развитию, но подходит к выбору проектов осторожнее.

«Происходит селективный отбор проектов, сокращаются инвестиционные программы, а ресурсы концентрируются на наиболее значимых направлениях. В этих условиях особое значение приобретают инструменты государственной поддержки, которые помогают запускать и реализовывать приоритетные для экономики проекты», - отметил Сергейчук.

По его словам, в России уже сформирован широкий набор механизмов поддержки инвестиций: специальные инвестконтракты, особые экономические зоны и другие инструменты. Однако дополнительного внимания требует развитие отечественных технологических решений, особенно на этапе внедрения и промышленной апробации.

Фото: пресс-служба ВТБ

«Сегодня одним из ключевых вызовов остается технологическое развитие. У российских компаний есть серьезные наработки в области исследований и разработок, однако внедрение новых инженерных решений всегда связано с повышенными рисками. Дополнительные механизмы страхования или гарантирования таких проектов могли бы стимулировать бизнес активнее инвестировать в отечественные технологии и ускорить модернизацию экономики», - заключил заместитель президента - председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук.