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НовостиЧто происходит5 июня 2026 9:43

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 5 июня
Алексей ЕЛАГИН
Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 5 июня

Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 5 июня

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, в Севастополе объявили отбой очередной воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе четвертый раз объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 10.59. В городе-герое работали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Были сбиты семь беспилотников. Это произошло в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.

В 12.35 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги!», – написал Развожаев.