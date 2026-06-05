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НовостиЧто происходит5 июня 2026 10:05

Медсестра выдавала фиктивные больничные студентам в Крыму

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год
Анастасия БУРМИСТРОВА
Стоимость одной недостоверной справки составила 1500 рублей.

Стоимость одной недостоверной справки составила 1500 рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму медсестру приговорили к году ограничения свободы за выдачу фиктивных больничных студентам.

Медсестра врача общей практики оформляла поддельные справки о нетрудоспособности за 1500 рублей по просьбе студентов, чтобы они могли избежать сдачи экзаменационной сессии. В сговоре с коллегой, который не был осведомлен о преступном умысле, она вносила ложные данные в базы Минздрава о фиктивных заболеваниях.

В суде первой инстанции подсудимая признала вину и раскаялась. Бахчисарайский районный суд назначил год ограничения свободы. Апелляционный суд оставил приговор в силе и взыскал с осужденной 8 800 рублей в доход государства, полученные ею в результате совершения преступления.