В Джанкойском районе пьяная женщина ударила полицейского: ее оштрафовали

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В Джанкойском районе Крыма 43-летнюю местную жительницу признали виновной в применении насилие в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В полицию поступило заявление о краже денег. На место прибыли сотрудники МВД.
«Женщина, будучи в нетрезвом виде, ударила правоохранителя, который проводил необходимые проверочные мероприятия», – рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной. Ее оштрафовали. Какую именно сумму должна заплатить осужденная, не уточняется.