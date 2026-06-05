В Джанкойском районе пьяная женщина ударила полицейского: ее оштрафовали

Пьяная крымчанка ударила полицейского и выслушала приговор Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Джанкойском районе Крыма 43-летнюю местную жительницу признали виновной в применении насилие в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В полицию поступило заявление о краже денег. На место прибыли сотрудники МВД.

«Женщина, будучи в нетрезвом виде, ударила правоохранителя, который проводил необходимые проверочные мероприятия», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной. Ее оштрафовали. Какую именно сумму должна заплатить осужденная, не уточняется.