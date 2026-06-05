Глава Крыма наградил сотрудников минприроды в честь Дня эколога

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

В честь Дня эколога глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды сотрудникам министерства экологии и природных ресурсов республики.

Сергей Аксенов выразил благодарность руководству и сотрудникам министерства, а также всем, кто по долгу службы и зову сердца помогает сохранять природу Крыма.

«Для Крыма, как курортного региона, сегодняшняя дата особенно важна. Мы должны соответствовать требованиям времени, уделяя особое внимание сбережению нашей уникальной природы, охране краснокнижных растений и животных», — отметил глава республики.

По его словам, важно продолжать борьбу со стихийными свалками и поддерживать чистоту и порядок по всей республике. Поэтому работа, которую сегодня ведут сотрудники минприроды, приобретает особое значение. Их усилия делают Крым комфортным для жизни и привлекательным для туристов.