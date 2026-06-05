Свадебный туризм в Крыму набирает обороты: 35% молодоженов приезжают с материка

Свадьба - особый праздник Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму официально открылся свадебный сезон 2026 года, причем марш Мендельсона звучит не только для крымчан, но и туристов.

Как сообщила в эфире радио «КП-Крым» пресс-секретарь Министерства юстиции РК София Чернова, в период с июня по середину сентября более 35% браков в Крыму заключают пары из других регионов России. Они специально приезжают с материка, чтобы узаконить отношения в Крыму - там, где произошла первая встреча, завязался курортный роман или просто хотят сделать красивые фотосессии на фоне моря и гор. Самый большой наплыв иногородних пар ожидается в городах-курортах.

- К нам приезжают из Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Курской, Томской, Новосибирской областей и даже с Сахалина. Спрос на крымские свадьбы очень высок.

Всего в первые два дня свадебного сезона брак планируют заключить около 280 пар, как местных, так иногородних. Цифра не окончательная, ведь участники СВО и их избранницы могут зарегистрировать отношения в день подачи заявления.