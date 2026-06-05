Певец Родион Газманов назвал любимые места полуострова

Певец - частый гость на полуострове. Фото: личный архив Родиона Газманова

Для певца и телеведущего Родиона Газманова Крым - не просто место отдыха или гастролей. Это пространство детства, воспоминаний и вдохновения, пропитанное атмосферой, которую невозможно объяснить словами. О любимых местах полуострова артист рассказал «Крымской газете».

Среди любимых мест полуострова Родион называет Симферополь, Севастополь, Ялту. А особое место в сердце певца - обсерватория в Научном.

«Запах электроники, деревянные панели, лес вокруг - ощущение, будто ты на другой планете. Очень романтичное место», - делится артист.

Друзьям, приехавшим в Крым, Газманов советовал бы просто ехать от Севастополя до Керчи (или наоборот) и любоваться.

«Начал бы с Севастополя - сегодня это, пожалуй, самое знаковое место полуострова. Он олицетворяет наш патриотизм и амбиции», - говорит певец.