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НовостиОбщество5 июня 2026 13:26

Свыше 17 млрд рублей направлено с начала года на поддержку семей с детьми в Крыму

Соцподдержку получают семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей
Анастасия БУРМИСТРОВА
Значимый инструмент поддержки — материнский капитал.

Значимый инструмент поддержки — материнский капитал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Отделение СФР по Республике Крым выделило свыше 17 миллиардов рублей на помощь семьям с детьми.

В Крыму меры социальной поддержки получают семьи, где воспитывается около 100 тысяч детей. Среди них особенно популярны материнский капитал, единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин, а также выплаты по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Важный инструмент поддержки семей — это материнский капитал. Сертификат выдают автоматически при рождении ребенка. В 2026 году его размер составляет 728,9 тысяч рублей на одного ребенка и 963,2 тысячи рублей на двоих. Семьи чаще всего используют маткапитал для улучшения жилищных условий. С начала текущего года года более 3 тысяч крымских семей вложили эти средства в покупку или строительство жилья.