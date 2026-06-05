«Педагогика ставок»: денежно-кредитная политика в России сформировала культуру осознанного накопления

Фото: пресс- служба ВТБ

Цикл высоких процентных ставок в России, по мнению экспертов, не только изменил доходность депозитов, но и сформировал у населения новую модель поведения — культуру осознанного накопления. Об этом в интервью «Ъ FM» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Если вспомнить принципы Льва Толстого о том, что истинное обучение происходит не через принуждение, а через создание среды, в которой правильное поведение становится естественным и выгодным, то можно сказать, что именно цикл высоких ставок сформировал культуру осознанного накопления», — отметил он.

Дмитрий Брейтенбихер поделился своими наблюдениями, что люди стали более осмысленно подходить к управлению временно свободными средствами, и этот тренд сохраняется даже при снижении ставок.

Прогнозируется, что по итогам года объем привлеченных средств населения в банках вырастет на 10% и превысит 72 трлн рублей. При этом растет интерес клиентов не только к классическим вкладам, но и к облигационным стратегиям и фондам денежного рынка. В ответ банки усиливают технологии персонального подбора, предлагая клиентам индивидуальные продукты для получения дополнительной доходности.