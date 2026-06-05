В Никитском ботаническом саду Крыма запретили массовые мероприятия

Принятые меры будут действовать до особого распоряжения. Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Никитском ботаническом саду в Крыму ввели ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом стало известно из соцсетей учреждения.

Для обеспечения безопасности директор ботанического сада Юрий Плугатарь издал приказ о запрете проведения культурно-просветительских и массовых мероприятий с участием посетителей в Арборетуме, а также в парках «Монтедор» и «Приморский». Это ограничение будет действовать до особого распоряжения. Кроме того, при посещении Арборетума группы не должны превышать 20 человек.