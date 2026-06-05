Волки вытеснили дроф с некоторых мест обитания в Крыму

Волки охотятся на дроф в Крыму и вытесняют в другие места. Фото: Григорий Прокопов/ Вконтакте

Волки стали одним из факторов, из-за которых дрофы покинули некоторые привычные места обитания в Крыму. Об этом в эфире радио «КП-Крым» сообщил руководитель проекта «Дрофа-символ степей Крыма и Херсона», старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов.

По его словам, в республике не раз фиксировали случаи гибели птиц в результате нападения хищников.

- Волка сейчас достаточно много, и, по нашему мнению, это одна их причин того, в некоторых местах, где раньше мы дрофу видели в относительно больших количествах, именно волк оказался тем фактором, который стимулировал смещение дрофы в другие места… Кроме волка такую крупную птицу победить вряд ли кто еще может, - рассказал Прокопов.

В Крыму, по словам специалиста, составили специальную карту, на которой обозначили места гибели дроф за последние 25 лет, а также определили основные причины этого. Среди них отравление пестицидами, столкновение с ЛЭП, а также нападения хищников и браконьерство.

Дрофы в Крыму образуют одну из крупнейших популяций в Европе, но ее численность сокращается.