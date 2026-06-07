В Феодосии на одной из АЗС появился бензин АИ-92 в свободной продаже

На одной из АЗС Феодосии появился бензин АИ-92 в свободной продаже 7 июня Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии на одной из АЗС сети «Атан» появился бензин марки АИ-92 в свободной продаже. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. По его информации, речь идет о заправке по адресу Керченское шоссе, 27д (район Ближние Камыши). Отпуск топлива здесь должны были начать с 12 часов.

При этом на продажу бензина продолжают действовать ограничения - не более 20 литров на одно транспортное средство. Кроме того, заправка в канистры запрещена.

Напомним, в Севастополе на трех АЗС сети «Атана» в полдень воскресенья, 7 июня, также открыли свободную продажу бензина марки АИ-92.