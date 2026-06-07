Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2026 13:26

Над Севастополем сбили 18 вражеских БПЛА: никто не пострадал

В одном из СНТ осколки от сбитого дрона упали на дорогу
Юлия МАРКИНА
Над Севастополем сбили 18 беспилотников

Над Севастополем сбили 18 беспилотников

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

18 вражеских БПЛА сбили над Севастополем. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, беспилотники уничтожили в акватории моря в районе Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы и мыса Херсонес.

- Никто из людей не пострадал, - сообщил Развожаев.

По информации Спасательной службы Севастополя, в одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на дорогу.

Напомним, в Севастополе дважды за день в воскресенье, 7 июня, была объявлена воздушная тревога. Атаку со стороны ВСУ отражали военные, силы ПВО и мобильные огневые группы.