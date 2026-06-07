Парки и скверы Симферополя обработают против клещей

Парки и скверы Симферополя обрабатывают против клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К противоклещевой обработке приступили в парках и скверах Симферополя. Сегодня ночью подрядная организация проведет работы на территории сквера им. 50-летия СССР и в парке им. Шевченко, сообщили в МБУК «Парки столицы».

Затем акарицидную обработку осуществят в скверах Тренева, Республики, Высоцкого, Ленина, парке Гагарина и Детском парке.

- Для удобства и безопасности посетителей работы ведутся в ночное время, - уточнили в компании.

Траву и землю в общественных пространствах опрыскивают веществом, которое не оказывает токсического воздействия на людей и животных, заверили в МБУК «Парки столицы». Эффективность обработки проверят через четыре дня.