Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ждут 500 машин

Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ждут 500 авто Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом стоят 850 автомобилей. Об этом говорится в сообщении официального портала, информирующего о ситуации на транспортном переходе. Больше всего машин ждут проезда со стороны Крыма.

- В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, - говорится в сообщении.

Очередь со стороны Тамани сократилась. По состоянию на 18 часов ручного досмотра ожидают 350 авто, а время ожидания составляет около часа.

Напомним, утром 7 июня движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.