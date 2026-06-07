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НовостиОбщество7 июня 2026 15:16

Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ждут 500 машин

Время ожидания составляет около двух часов
Юлия МАРКИНА
Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ждут 500 авто

Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ждут 500 авто

Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом стоят 850 автомобилей. Об этом говорится в сообщении официального портала, информирующего о ситуации на транспортном переходе. Больше всего машин ждут проезда со стороны Крыма.

- В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, - говорится в сообщении.

Очередь со стороны Тамани сократилась. По состоянию на 18 часов ручного досмотра ожидают 350 авто, а время ожидания составляет около часа.

Напомним, утром 7 июня движение транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.