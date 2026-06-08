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НовостиПроисшествия8 июня 2026 4:20

При атаке вражеского дрона погиб помощник машиниста поезда Москва - Симферополь

Кроме того, ранен машинист
Надежда ДАЦЮК
Решается вопрос доставки пассажиров поезда на автобусах

Решается вопрос доставки пассажиров поезда на автобусах

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и один получил ранения при атаке вражеского дрона на пассажирский поезд сообщением Москва - Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали, - заявил глава республики.

По его словам, решается вопрос доставки пассажиров поезда на автобусах. Помощь и поддержку туристам окажут власти республики.