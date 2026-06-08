Из-за атаки ВСУ в Крыму приостановлено движение пассажирских поездов

В Крыму приостановлено движение пассажирских поездов после атаки БПЛА на локомотив поезда №68 Москва-Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
- Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы, - уточнили в «Гранд Сервис Экспресс».
Пассажиров поездов №68 Москва – Симферополь, №77 Санкт-Петербург – Севастополь и №7 Санкт-Петербург – Севастополь, которые отправились 6 июня, везут на автобусах.
Кроме того, по состоянию на 6:00 по мск остановлены поезда в Крым.
Состав №316 - Адлер – Симферополь отправлением 7 июня задерживается на 3,5 часа, №25 - Минеральные Воды – Симферополь от 7 июня – на 2 часа.
Кроме того, три поезда из Москвы в Севастополь, Евпаторию и Симферополь задерживаются до 3 часов.
По направлению из Крыма остановлены два поезда – Севастополь-Москва (отправление 7 июня, задержка около 7 часов) и Симферополь-Москва, который должен отправиться 8 июня. Он задерживается на 4,5 часа.