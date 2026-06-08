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НовостиЧто происходит8 июня 2026 5:13

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе

ПВО и мобильные огневые группы уничтожают вражеские беспилотники
Анастасия БУРМИСТРОВА
Жителям необходимо оставаться в безопасных местах.

Жителям необходимо оставаться в безопасных местах.

Фото: Анастасия ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 8 июня в Севастополе российские военные отражают очередную атаку Вооруженных сил Украины, о чем сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В 7 часов утра в городе была объявлена воздушная тревога. Для защиты задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Военные уничтожают вражеские дроны, используя различные виды оружия, включая стрелковое.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — призвал губернатор Михаил Развожаев.