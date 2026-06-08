Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит8 июня 2026 6:10

Движение поездов приостановили на перегоне Керчь-Симферополь из-за атак БПЛА

Пассажиров будут перевозить на автобусах
Анастасия БУРМИСТРОВА
Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь - Симферополь приостановлено 8 июня.

Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь - Симферополь приостановлено 8 июня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь-Симферополь 8 июня временно приостановлено из-за ударов украинских беспилотников, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Для перевозки пассажиров поездов № 316, № 226, № 92 и № 174 будут использоваться автобусы. В связи с этим часть автобусных маршрутов из Керчи, Симферополя, Феодосии и Советского будет перенаправлена на обслуживание этих рейсов.

Напомним, в ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал поезд №68 Москва-Симферополь. В результате удара был поврежден тепловоз. Погиб помощник машиниста, машинист ранен.