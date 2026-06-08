Движение пригородных поездов временно приостановили в Крыму 8 июня

Фото: Южная пригородная пассажирская компания

В Крыму 8 июня временно приостановлены пригородные железнодорожные перевозки. По информации, предоставленной пресс-службой Южной пригородной пассажирской компании, ограничение ввели по техническим причинам.

По данным перевозчика, прекращено движение электричек на маршрутах Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Южной пригородной пассажирской компании.

Минувшей ночью беспилотный летательный аппарат атаковал поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. В результате происшествия погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения.