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НовостиЧто происходит8 июня 2026 7:10

Поезда из Крыма на материк будут отправляться из Керчи

Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено после атаки БПЛА
Анастасия БУРМИСТРОВА
Поезда из Крыма на материк начнут ходить из Керчи.

Поезда из Крыма на материк начнут ходить из Керчи.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате ночной атаки беспилотников движение поездов по Крымской железной дороге приостановлено. Поезда, следующие из Крыма на материковую часть, будут отправляться из Керчи.

Как сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс», до Керчи пассажиров доставят на автобусах.

«Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов», — говорится в сообщении.

Часть пассажиров из поезда № 92 Севастополь — Москва отправлением 7 июня уже направлена в Керчь. Далее планируется отправить автобусами из Симферополя пассажиров поездов № 92 Севастополь — Москва и № 174 Евпатория — Москва отправлением 7 июня, а также поезда № 98 сообщением Симферополь — Москва отправлением 8 июня.

Со второй половины для отправления в Керчь на вокзале Симферополя автобусы будут ожидать пассажиров поездов № 316 Симферополь — Адлер отправлением 8 июня в 12:30, № 25 Симферополь — Минеральные Воды отправлением 8 июня в 20:30 и № 27/28 Симферополь — Москва отправлением 8 июня в 17:10.

Напомним, движение поездов в Крыму приостановлено из-за атаки беспилотника на поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, минувшей ночью. В результате налета погиб помощник машиниста, а машинист получил ранения.