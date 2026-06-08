Поезда из Крыма на материк будут отправляться из Керчи

Поезда из Крыма на материк начнут ходить из Керчи. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате ночной атаки беспилотников движение поездов по Крымской железной дороге приостановлено. Поезда, следующие из Крыма на материковую часть, будут отправляться из Керчи.

Как сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс», до Керчи пассажиров доставят на автобусах.

«Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов», — говорится в сообщении.

Часть пассажиров из поезда № 92 Севастополь — Москва отправлением 7 июня уже направлена в Керчь. Далее планируется отправить автобусами из Симферополя пассажиров поездов № 92 Севастополь — Москва и № 174 Евпатория — Москва отправлением 7 июня, а также поезда № 98 сообщением Симферополь — Москва отправлением 8 июня.

Со второй половины для отправления в Керчь на вокзале Симферополя автобусы будут ожидать пассажиров поездов № 316 Симферополь — Адлер отправлением 8 июня в 12:30, № 25 Симферополь — Минеральные Воды отправлением 8 июня в 20:30 и № 27/28 Симферополь — Москва отправлением 8 июня в 17:10.

Напомним, движение поездов в Крыму приостановлено из-за атаки беспилотника на поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, минувшей ночью. В результате налета погиб помощник машиниста, а машинист получил ранения.