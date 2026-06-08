Новосибирские рыцари выходят на турниры в титановых доспехах

Фото: "Горсайт"

В Новосибирской области с 2008 года проводятся соревнования по историческому средневековому бою. Поединки бывают дуэльными и массовыми. Даже крепкому бойцу нелегко нести 20–25 килограммов титана.

«Как правило, это два раунда по 1–2 минуты. Когда ты закован в броню, эти минуты кажутся вечностью. Боец сражается, пока не начнет валиться с ног от усталости», - поделился с изданием «Горсайт» руководитель исторического клуба «Витязь» Артур Кремер.

Каждый спортсмен приобретает экипировку самостоятельно. Комплект доспехов в стиле XIV века стоит 180–200 тысяч рублей и при должном уходе может прослужить десятилетия.

«Титан намного легче стали, он пружинит и лучше гасит удары. Но шлемы из него делать не стоит - если только у вас нет запасной головы», - отметил Кремер.

Безопасность здесь превыше всего, но травмы, конечно, неизбежны. На официальные старты не допускают, если любая деталь доспеха неисправна или покрыта даже малейшей ржавчиной.

«За красивым кадром остается изнурительная подготовка. Бойцы приезжают задолго до начала, часами ждут своей очереди в тяжелой экипировке. К моменту боя можно вымотаться сильнее, чем в самом сражении», - добавил Кремер.