В аэропорту Сочи задерживаются 16 рейсов

После снятия ограничений аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

8 июня воздушная гавань Сочи работает по фактическому расписанию. Задержка более двух часов зафиксирована на 16 рейсах. Накануне ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в общей сложности три часа. Все самолеты, прибывшие в тот период, приземлились на запасных аэродромах. С начала суток обслужили 39 бортов и 6 тысяч пассажиров на вылет, а также 32 рейса на прилет и 5 тысяч пассажиров.

Сегодня аэропорт планирует обслужить 143 рейса на прилет и 151 — на вылет. Обслуживание самолетов на перроне ведется в порядке очереди. Авиакомпании в течение дня намерены стабилизировать свое расписание, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Пассажиров просят отслеживать информацию по своим рейсам на сайтах авиакомпаний и аэропорта, на онлайн-табло в терминале.