В Севастополе обеспечат топливом тяжелобольных

Развожаев: в Севастополе запустят механизм обеспечения топливом тяжелобольных Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе планируют запустить механизм обеспечения топливом тяжелобольных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава Севастополя поручил своим подчиненным подготовить список людей с тяжелыми заболеваниями. По его словам, речь идет о жителях города-героя, которые на своих машинах ездят на жизненно необходимые процедуры. В качестве примеров губернатор привел гемодиализ или химиотерапию. По словам Развожаева, для этих людей запустят отдельный механизм обеспечения топливом.