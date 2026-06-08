В Симферополе социальные работники обслуживают полторы тысячи пожилых и инвалидов

Специалисты помогают с бытовыми задачами, документами, сопровождают к врачам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Крыма на социальном обслуживании находятся около 1,5 тысячи человек — пожилые граждане и люди с инвалидностью. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала директор городского Центра социального обслуживания Татьяна Кибалко.

По ее словам, одна из самых сложных задач — найти психологический контакт с получателем услуг, который не всегда бывает в хорошем расположении духа. Социальные работники помогают тем, кто не может себя обслуживать: покупают продукты и лекарства, сопровождают к врачам, решают бытовые вопросы и помогают с документами.

Отдельное направление — цифровая грамотность. Специалисты обучают пожилых людей настраивать смартфоны, банковские приложения, пользоваться порталом «Госуслуги», а также предупреждают о правилах цифровой безопасности и мошенничестве.

К работе центра привлекаются около 80 волонтеров разных возрастов. Они проводят занятия по компьютерной грамотности, лекции и кружки.