Топливо в свободной продаже появилось в Судаке

На полуострове ввели систему ограничений из-за ситуации с топливом Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Судаке открылась возможность приобрести топливо без ограничений. Глава администрации города Кирилл Чебышев сообщил в соцсетях, что бензин АИ 92 в свободной продаже появился на заправочной станции «Атан» по адресу: Феодосийское шоссе, 14, передают наши коллеги из «АиФ Крым».

Напомним, с конца мая на полуострове ввели систему ограничений из-за ситуации с топливом. Заправить один автомобиль можно не более, чем на 20 литров даже при наличии топливной карты. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такая мера вызвана нехваткой горючего и направлена на предотвращение злоупотреблений в условиях логистических проблем.