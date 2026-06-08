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НовостиОбщество8 июня 2026 11:36

Топливо в свободной продаже появилось в Судаке

В Судаке на одной из АЗС возобновили свободную продажу бензина АИ 92
Ирина ГЕРЦ
На полуострове ввели систему ограничений из-за ситуации с топливом

На полуострове ввели систему ограничений из-за ситуации с топливом

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Судаке открылась возможность приобрести топливо без ограничений. Глава администрации города Кирилл Чебышев сообщил в соцсетях, что бензин АИ 92 в свободной продаже появился на заправочной станции «Атан» по адресу: Феодосийское шоссе, 14, передают наши коллеги из «АиФ Крым».

Напомним, с конца мая на полуострове ввели систему ограничений из-за ситуации с топливом. Заправить один автомобиль можно не более, чем на 20 литров даже при наличии топливной карты. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такая мера вызвана нехваткой горючего и направлена на предотвращение злоупотреблений в условиях логистических проблем.