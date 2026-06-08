В Гаспре накануне Дня России открыли новую детскую игровую площадку

Фото: "МК в Крыму"

В Гаспре на улице Тамарлы, 6/24, появилась новая детская площадка. Ее построили на бюджетные средства по наказу избирателей депутату Екатерине Деминой. На открытии присутствовали депутаты Госсовета Крыма и Ялтинского горсовета. Почетные гости вручили символические ключи активной жительнице дома.

Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский поздравил собравшихся и передал сертификаты в парк развлечений отличникам. Депутат Госсовета Крыма Жанна Кислица подчеркнула, что новая площадка стала центром притяжения для юных жителей района. Для детей организовали игровую программу от театра «Крылья», а также угостили мороженым от депутата Александра Походенко, сообщают наши коллеги из «МК в Крыму».

В ближайшее время планируется установка спортивной площадки и благоустройство дворовой территории.