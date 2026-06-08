Для похудения бесполезно: крымчанам рассказали об обертывании пленкой

Врачи назвали единственный способ убрать жир Фото: Виктория ДУДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Многие уверены: чем сильнее потеешь, тем быстрее уходит жир. Однако дипломированный тренер, нутрициолог Никита Игошев поясняет: пот — это не жир, а просто вода. Жир расщепляется на углекислый газ и воду, причем 84% выходит с дыханием, а остальное — с мочой и потом. Но обильное потоотделение не является показателем жиросжигания.

Нутрициолог Людмила Пруцкова добавляет, что вес после тренировки в пленке уменьшается лишь за счет обезвоживания. Этот эффект временный: с первым же стаканом воды килограммы вернутся, передает «Крымская газета».

Спортивный врач высшей категории, кандидат медицинских наук Нина Виноградова предупреждает: обертывание пленкой вредно. Кожа не дышит, может возникнуть аллергия. Самое опасное — перегрев. Сердце начинает биться чаще, что грозит кардиологическими проблемами, заболеваниями почек и нервной системы. Кровь становится гуще от обезвоживания — выше риск тромбов и инсульта.

Врачи единодушны: жир уходит только при дефиците калорий — когда тратишь больше, чем потребляешь. А «эффект сауны» дает лишь потерю воды, возвращающуюся с первым же глотком, нагрузку на сердце и сосуды и риск воспалений на коже.