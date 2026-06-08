Совет крымских татар при главе Крыма получает обращения из разных стран

Совет крымских татар при главе Крыма принимает обращения из разных стран, сообщила секретарь Совета, доктор филологических наук Лемара Селендили корреспонденту «Крымского информационного агентства».
По ее словам, в совет обращаются люди различных национальностей с самыми разными вопросами. Среди них — консультации по реабилитации, вопросы здоровья, обеспечения лекарствами, миграции и проблемы инфраструктуры. Часто возникают сложности с постановкой на льготный квартирный учет и получением земельного участка. Совет принимает граждан по предварительной записи каждую пятницу.
«В Совет обращаются не только жители Республики Крым, но и те, кто проживают в других регионах Российской Федерации и далеко за ее пределами», — отметила Лемара Селендили.