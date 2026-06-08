В Севастополе вновь объявили отбой воздушной тревоги 8 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 8 июня, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Это произошло пятый раз за день. Соответствующее сообщение появилось в 16.41. Отмечалось, что общественный транспорт в городе-герое прекращает движение.

В 17.34 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги!», – сообщил Развожаев.