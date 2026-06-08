Из-за непогоды в «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 8 июня, в связи с непогодой на ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщалось ранее, в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Днем и до конца суток 8 июня прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В «Крымэнерго» сообщили, что из-за непогоды существует высокая вероятность возникновения аварий на электросетях.

«На предприятии действует режим повышенной готовности», – говорится в сообщении.