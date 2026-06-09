Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в июне

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Феодосия и Алушта значатся в рейтинге мест, куда чаще всего приезжают с друзьями в отпуск.
«На первом месте оказался Санкт-Петербург. На втором месте - Сочи, а на третьем – Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные заявок, назвали самые популярные направления для отдыха компаниями в июне 2026 года.
Город счастья на Южном берегу Крыма занял четвертую строчку, Феодосия на седьмой, у Алушты девятое место.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне (средняя стоимость ночи в рублях):
Санкт-Петербург, 8252;
Сочи, 4992;
Москва, 8591;
Ялта, 7179;
Казань, 7533;
Анапа, 6463;
Феодосия, 4008;
Геленджик, 6666;
Алушта, 7085;
Голубицкая, 5568.