Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в июне

Алушта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия и Алушта значатся в рейтинге мест, куда чаще всего приезжают с друзьями в отпуск.

«На первом месте оказался Санкт-Петербург. На втором месте - Сочи, а на третьем – Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные заявок, назвали самые популярные направления для отдыха компаниями в июне 2026 года.

Город счастья на Южном берегу Крыма занял четвертую строчку, Феодосия на седьмой, у Алушты девятое место.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне (средняя стоимость ночи в рублях):

Санкт-Петербург, 8252;

Сочи, 4992;

Москва, 8591;

Ялта, 7179;

Казань, 7533;

Анапа, 6463;

Феодосия, 4008;

Геленджик, 6666;

Алушта, 7085;

Голубицкая, 5568.