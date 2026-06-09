Жаркие будни: при какой температуре можно отказаться от работы по закону

Жара может негативно повлиять на здоровье сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При превышении в офисе температурной нормы сотрудники могут приостановить деятельность. Как пояснила «Горсайту» юрист Елена Попова, для офисных работников с сидячей и малоподвижной занятостью максимально допустимая температура летом составляет 28 градусов.

Жара способна нанести вред здоровью, поэтому работник вправе письменно уведомить руководство, зафиксировав показания термометра в присутствии коллег. Однако до получения ответа от начальства покидать рабочее место нельзя - иначе действия могут квалифицировать как прогул.