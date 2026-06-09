Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 8:14

Жаркие будни: при какой температуре можно отказаться от работы по закону

Юрист напомнила о праве отказаться от работы при жаре выше 28 градусов
Ирина ГЕРЦ
Жара может негативно повлиять на здоровье сотрудников

Жара может негативно повлиять на здоровье сотрудников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

При превышении в офисе температурной нормы сотрудники могут приостановить деятельность. Как пояснила «Горсайту» юрист Елена Попова, для офисных работников с сидячей и малоподвижной занятостью максимально допустимая температура летом составляет 28 градусов.

Жара способна нанести вред здоровью, поэтому работник вправе письменно уведомить руководство, зафиксировав показания термометра в присутствии коллег. Однако до получения ответа от начальства покидать рабочее место нельзя - иначе действия могут квалифицировать как прогул.