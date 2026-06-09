Крымчан предупредили о правилах хранения бензина в домашних условиях

Не рекомендуется хранить топливо больше одного года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне топливных ограничений некоторые крымчане запасаются бензином и дизелем, создавая «бензохранилища» в гаражах и хозпостройках. Начальник Пожарной охраны Республики Крым Рамиль Агишев рассказал о правилах и рисках такого хранения.

Хранить топливо можно только в сертифицированных герметично закрывающихся емкостях. Воспламеняются не жидкость, а ее пары. Помещение должно проветриваться, быть защищено от солнечных лучей и открытого огня.

«Может, открою для кого-то простой секрет – температура вспышки бензина начинается с 61 градуса по Цельсию. Не самая горячая чашка чая или кофе по ощущениям», - предупредил Агишев в беседе с корреспондентом Крымского информационного агентства.

Хранить топливо дольше года не рекомендуется - оно теряет свойства. В жилых помещениях, особенно на балконах, канистры с бензином категорически запрещены. При поступлении жалобы в силовые органы проверка будет неминуема. При этом главный пожарный подчеркнул: все крымские подразделения полностью обеспечены горюче-смазочными материалами и готовы в любой момент выехать на борьбу с огнем.