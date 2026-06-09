На севере Крыма подросток на мопеде насмерть сбил женщину

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В понедельник, 8 июня, в Джанкойском районе Крыма подросток на мопеде «Альфа» насмерть сбил женщину 1984 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла около 22.30 в селе Яркое. Подросток 2009 года рождения ехал на мопеде по улице Советской. Прав у юноши не было. В какой-то момент водитель сбил женщину 1984 года рождения. В результате ДТП пострадавшая скончалась.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.