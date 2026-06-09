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НовостиЧто происходит9 июня 2026 9:24

В Севастополе дали отбой воздушной тревоге

Сигнал воздушной тревоги в городе отменили
Анастасия БУРМИСТРОВА
Воздушная тревога в Севастополе действовала почти 2 часа.

Воздушная тревога в Севастополе действовала почти 2 часа.

Фото: Анастасия ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене сигнала воздушной тревоги в городе.

Оповещающие об опасности сирены в городе зазвучали в 10:33. Военные отражали атаку ВСУ, задействовав ПВО и мобильные огневые группы. Восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов были сбиты в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент.

Теперь, когда сигнал отменен, люди могут покинуть укрытия и убежища. Кроме того, возобновляет свою работу общественный транспорт.