В одном из городов Крыма в свободной продаже появился бензин АИ-92

Бензин АИ-92 появился в свободной продаже в Армянске 9 июня Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 9 июня, в Армянске в свободной продаже появился бензин АИ-92. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Василий Телиженко.

«Свободная продажа бензина АИ-92 открыта на АЗС «Атан», – рассказал градоначальник.

Руководитель администрации уточнил, что эта заправка находится на Херсонском шоссе, 1.

Напомним, с 10 часов утра 9 июня в Севастополе на пяти АЗС сети «АТАН» можно приобрести бензин марки АИ-92. В свободной продаже топливо доступно на АЗС в Любимовке на Качинском шоссе, 2, Камышовом шоссе, 7в и 32, в селе Гончарное на ул. Дрыгина, 16 и в Инкермане на Симферопольском шоссе, 18а, Н-06, 62 км. В сети «ТЭС» по-прежнему заправиться можно только по QR-коду.