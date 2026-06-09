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НовостиЧто происходит9 июня 2026 11:01

Топливо без QR-кодов можно купить на четырех АЗС Севастополя

Жители некоторых районов смогут заправиться на АЗС сети «ТЭС»
Анастасия БУРМИСТРОВА
Четыре АЗС в Севастополе отпускают топливо без QR-кодов.

Четыре АЗС в Севастополе отпускают топливо без QR-кодов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 9 июня жители некоторых районов Севастополя смогут заправиться на четырех АЗС сети «ТЭС» без QR-кодов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На АЗС «ТЭС» в Верхнесадовом, Гончарном, Орлином и на Северной стороне можно купить 20 литров топлива. В Верхнесадовом заправка находится на Севастопольской улице, 32/1, в Орлином — на улице Владимира Тюмкина, 85а, на Северной стороне — на улице Челюскинцев, 65, в Гончарном заправка расположена на 137-м километре автодороги Симферополь — Ялта — Севастополь.