Топливо без QR-кодов можно купить на четырех АЗС Севастополя

Четыре АЗС в Севастополе отпускают топливо без QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 9 июня жители некоторых районов Севастополя смогут заправиться на четырех АЗС сети «ТЭС» без QR-кодов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На АЗС «ТЭС» в Верхнесадовом, Гончарном, Орлином и на Северной стороне можно купить 20 литров топлива. В Верхнесадовом заправка находится на Севастопольской улице, 32/1, в Орлином — на улице Владимира Тюмкина, 85а, на Северной стороне — на улице Челюскинцев, 65, в Гончарном заправка расположена на 137-м километре автодороги Симферополь — Ялта — Севастополь.