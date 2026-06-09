Прокуратура Крыма контролирует проверку смертельного ДТП в Джанкойском районе

Фото: прокуратура Крыма

Прокуратура Республики Крым взяла под особый контроль проверку обстоятельств аварии, унесшей жизнь человека в Джанкойском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

По указанию прокурора Крыма Олега Камшилова организован надзор за ходом расследования трагического инцидента.

Как сообщалось ранее, 8 июня 2026 года в селе Яркое 16-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», сбил пешехода, двигавшегося по краю дороги в попутном направлении. Женщина 1984 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Также следствию предстоит установить, каким образом подросток получил доступ к управлению транспортным средством, передает «АиФ Крым».