Аникина и Кошель вышли в финал конкурс на должность главы администрации Керчи

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

В финал конкурс на замещение должности главы администрации Керчи вышли Дарья Аникина и Иван Кошель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Как сообщалось ранее, глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он занимал этот пост с октября 2025 года. Позднее исполняющим обязанности главы администрации Керчи стал Иван Кошель.

В Керчи завершился конкурс на замещение должности главы администрации.

«По итогам работы комиссии в финал вышли Дарья Аникина и Иван Кошель», – написал Гоцанюк.

Руководитель крымского правительства добавил, что эти кандидатуры рассмотрит Керченский городской совет. Один из этих людей и возглавит администрацию. Как пояснил глава Совмина, новый градоначальник должен будет выстроить эффективную и прозрачную систему управления городским хозяйством.

«В первую очередь необходимо обеспечить стабильную работу коммунальных служб: регулярную уборку улиц и дворов, содержание общественных пространств, своевременный вывоз мусора и комплексное решение вопросов ЖКХ», – сказал Гоцанюк.