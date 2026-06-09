Минздрав РК: бесплатную стоматологическую помощь в Керчи никто не отменял

В Керчи идет процесс реорганизации городской стоматологической поликлиники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Керченская стоматологическая поликлиника не приостанавливает процесс оказания бесплатных медицинских услуг в условиях реорганизации. Об этом КП-Крым сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что запись к стоматологам по программе ОМС не осуществляется из-за процесса изменения юридической структуры медорганизации. Местные жители жаловались, что не могут записаться к врачам.

- Керченская стоматологическая поликлиника продолжает оказывать медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Специалисты ведут прием взрослых и детей как в плановой, так и в неотложной форме, - сообщили КП-Крым в Минздраве РК.

В то же время в ведомстве уточнили, что онлайн-запись к стоматологам через портал Госуслуги в Керчи действительно временно недоступна. Записаться можно только по телефонам взрослой и детской регистратуры.

Реорганизацию Керченской городской стоматологии Минздрав начал в марте этого года. В рамках этого процесса, стоматологическую поликлинику присоединяют к ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3».