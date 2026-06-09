Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 9 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 9 июня, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 15.01. Общественный транспорт в Севастополе прекратил движение. Воздушную тревогу в городе-герое объявили уже четвертый раз с начала суток.

В 16.24 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги!», – написал Развожаев.