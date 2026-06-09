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НовостиОбщество9 июня 2026 13:57

Правительство выделило Крыму и Севастополю более 24 млн рублей на льготные лекарства

Средства предназначены для закупки лекарств, медицинских изделий и специализированного питания
Анастасия БУРМИСТРОВА
Правительство направило средства на бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников.

Правительство направило средства на бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Республика Крым и Севастополь получат свыше 24 миллионов рублей на приобретение медикаментов, медицинских изделий и лечебного питания для льготных категорий населения. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В текущем году Крыму на эти цели будет выделено 19,63 млн рублей, а Севастополю – 4,66 млн рублей.

Поддержка оказывается инвалидам, чернобыльцам, ветеранам и другим категориям. Какие лекарства необходимы, определяет лечащий врач.