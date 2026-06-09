Правительство выделило Крыму и Севастополю более 24 млн рублей на льготные лекарства

Правительство направило средства на бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Республика Крым и Севастополь получат свыше 24 миллионов рублей на приобретение медикаментов, медицинских изделий и лечебного питания для льготных категорий населения. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В текущем году Крыму на эти цели будет выделено 19,63 млн рублей, а Севастополю – 4,66 млн рублей.

Поддержка оказывается инвалидам, чернобыльцам, ветеранам и другим категориям. Какие лекарства необходимы, определяет лечащий врач.