Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 14:09

Судебные приставы передали конфискованные авто из Алушты в зону СВО

Ранее машины принадлежали водителям, осужденным за пьяную езду
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Крыму и Севастополю

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Крыму и Севастополю

В Алуште судебные приставы передали автомобили, конфискованные по решению суда, в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и Севастополю.

Двух жителей Алушты судили за повторное вождение в пьяном виде. Обоих осужденных лишили прав. Одному назначили 180 часов обязательных работ, а другому – 120. Кроме того, суд конфисковал машины у обоих водителей.

Судебный пристав возбудил исполнительные производства и составил акты описи и ареста Chevrolet Lanos и Kia Cerato. Далее обе иномарки передали представителям одной из воинских частей для отправки бойцам, которые находятся в зоне СВО.