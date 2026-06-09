«Победа будет за нами»: инженер из Судака рассказал, как ушел добровольцем на СВО

Судакский инженер стал штурмовиком, командиром отделения и прошел Крынки. Заставочное фото. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Судака Сергей с началом спецоперации не смог остаться в стороне. Доброволец 36-го мотострелкового полка прошел бои за Крынки, стал сержантом и командиром отделения.

Во время Крымской весны Сергей помогал обеспечивать порядок в Судаке и Симферополе. Когда началась СВО, ушел добровольцем. Штурмовик с инженерно-саперными знаниями сам обучал новобранцев владеть оружием и собой - побеждать страх, по его словам, высшее искусство для солдата.

Одно из самых тяжелых заданий - бои за Крынки. Группа почти неделю находилась под непрерывным обстрелом на полностью выжженной открытой местности. Бойцы вернулись все, посеченные осколками, но живые.

Сейчас Сергей вернулся в родной Судак. Старший сын уже служит, младший учится в кадетском училище.

«Победа будет за нами. Для меня она наступит, когда все наши парни вернутся домой. Все, кто проливал вместе со мной кровь, для меня теперь родные», - рассказал герой корреспонденту «Крымской газеты».