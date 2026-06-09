Поезд Евпатория – Санкт-Петербург отменили

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд Евпатория – Санкт-Петербург, который должен был отправиться в понедельник, 9 июня, отменили. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд должен был отправиться 17.55. Однако его отменили. Пассажиры могут сесть в поезд Симферополь – Санкт-Петербург. Сделать это можно по действующим билетам. Уточняется, что переоформлять их не нужно. Из Евпатории и Сак организуют автобусы в Симферополь.

«Поезд №25/26 Симферополь – Минеральные Воды отправится позже графика завтра утром, 10 июня в 6:40», – говорится в сообщении.