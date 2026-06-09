В Раздольненском районе женщина убила мужчину: ее посадили на шесть лет

В Крыму женщина зарезала сожителя и получила шесть лет колонии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Раздольненском районе Крыма местную жительницу признали виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла в январе. Крымчанка поссорилась со своим сожителем. Женщина схватила ножи и ударила мужчину в область груди. Пострадавший получил колото-резаную рану и скончался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жительницу Раздольненского района виновной. Ее приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима.

«Приговор суда в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.