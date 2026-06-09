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НовостиЧто происходит9 июня 2026 18:00

Над Крымом и другими регионами сбили 292 беспилотника

Средства ПВО уничтожили 292 беспилотника над Крымом и другими регионами 9 июня
Алексей ЕЛАГИН
Средства ПВО уничтожили 292 беспилотника над Крымом и другими регионами 9 июня

Средства ПВО уничтожили 292 беспилотника над Крымом и другими регионами 9 июня

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 9 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 292 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Кубанью.