Над Крымом и другими регионами сбили 292 беспилотника

Средства ПВО уничтожили 292 беспилотника над Крымом и другими регионами 9 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 9 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 292 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Кубанью.