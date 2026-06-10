Прокуратура контролирует ликвидацию последствий атаки на музей «Оборона Севастополя»

Степень повреждения оценят после полной ликвидации возгорания. Фото: канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева в МАХ

Прокуратура Севастополя контролирует устранение последствий удара БПЛА по Панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На место выехали прокурор города Андрей Шевцов и прокурор Ленинского района Алексей Казаков. Прокуратура взяла под контроль работы по ликвидации последствий удара БПЛА.

- В результате удара БПЛА самолетного типа произошло возгорание крыши здания Панорамы,- говорится в сообщении.

Напомним, ночью ВСУ нанесли целенаправленный удар по объекту культурного наследия - одной из главных достопримечательностей города-героя. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия атаки, но уже понятно, что практически уничтожено полотно Франца Рубо.